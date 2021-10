Vídeo: motorista causa perturbação fazendo manobras em Águas Claras

Caso ocorreu no estacionamento em frente ao Vitrinni Shopping. PMDF pede que população anote a placa do veículo que for flagrado

Um motorista foi flagrado fazendo manobras perigosas na Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, na madrugada desta sexta-feira (29). O vídeo abaixo, postado pela página DF Águas Claras, mostra o carro branco “cantando pneu” próximo ao Vitrinni Shopping. Em determinado momento, o motorista passa muito próximo a pedestres e a outro carro. Assista: A Polícia Militar (PMDF) informa que recebeu duas ligações para averiguar o caso, mas, quando chegou ao local, os motoristas já haviam fugido. Ainda segundo a PM, havia ainda duas motos além do carro branco que aparece no vídeo. Este tipo de situação é recorrente não só em Águas Claras, mas em outras regiões do DF, confirma a polícia. A corporação pede que o denunciante anote a placa e informe aos militares para que os veículos possam ser identificados. As denúncias são feitas de forma anônima.