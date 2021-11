PCDF lança o programa ‘2ª Via Fácil’

A novidade foi desenvolvida em parceria entre a Divisão de Tecnologia e o Instituto de Identificação da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou o programa ‘2ª Via Fácil’, que busca uma solução para a dispensa de filas e agendamentos na obtenção de uma 2ª via da Carteira de Identidade. A novidade foi desenvolvida em parceria entre a Divisão de Tecnologia e o Instituto de Identificação da PCDF.

A nova maneira de obter uma nova emissão da Carteira de Identidade no Distrito Federal é feita por um procedimento online no site da PCDF. Na operação, basta solicitar a 2ª via, informar em qual unidade deseja fazer a retirada e gerar um boleto com uma taxa de R$ 42,00. Feito isso, basta esperar a compensação e aguardar o status do seu pedido no site.

As solicitações funciona 24 por dia, incluso fins de semana e feriados.

Requisitos

Para fazer a solicitação, é necessário possuir:

1 – Carteira de identidade expedida no DF;

2 – Ser brasileiro ou brasileira nato ou nata;

3 – Possuir mais de 16 anos ;

4 – Os dados de nome, filiação, estado civil, data de nascimento e naturalidade não terem sido alterados nos últimos 03 anos;

5 – Retirar pessoalmente a Carteira de Identidade na unidade escolhida.

Mais informações sobre o programa 2ª Via Fácil podem ser encontradas no site da PCDF: www.pcdf.df.gov.br