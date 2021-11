Fraga é inocentado em mais um processo

MPDFT em parecer oral, afirmou “não haver provas para a continuação do processo e que iria requerer a absolvição do mesmo

O Ministério Público do Distrito Federal irá requer o arquivamento do processo judicial que acusa o ex-deputado Alberto Fraga de usar a verba do seu gabinete para pagar o salário da empregada doméstica Izolda da Silva Lima. O caso foi amplamente divulgado na mídia na ocasião em 2009.

A informação é da defesa do ex-parlamentar. Segundo os advogados, “conforme demonstrado nos autos, através de provas físicas documentais e testemunhais, foi devidamente comprovado que a funcionária realmente prestava serviço no gabinete do parlamentar”.

Ainda conforme a defesa de Fraga, “em oitiva de testemunhas, o MPDFT, em parecer oral, afirmou “não haver provas para a continuação do processo e que iria requerer a absolvição do mesmo (Fraga)”.