300 mil brasilienses não voltaram para tomar a D2

Mais 200 mil pessoas com 18 anos ou mais não chegaram nem a tomar a primeira dose. Esse número desce para 54 mil para adolescentes

Cerca de 300 mil brasilienses não voltaram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose das vacinas contra a covid-19. As informações foram passadas pela Secretaria de Saúde em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18).

Além desses, mais 200 mil pessoas com 18 anos ou mais não chegaram nem a tomar a primeira dose. Esse número desce para 54 mil para adolescentes. De acordo com o último levantamento da pasta, 2.270.492 (88,06%) pessoas iniciaram o ciclo de vacinação e 1.804.026 (72,23%) completaram. Além desses, mais 177.411 idosos com mais de 60 anos, imunossuprimidos e pessoas da área da saúde tomaram a dose de reforço.

Dia D

Em parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal irá realizar neste sábado (20) o batizado “Dia D”, dia em que haverá uma busca ativa pelos brasilienses que ainda não se imunizaram contra a covid.

O foco das forças-tarefas está nas feiras, principalmente na Feira dos Importados, que começará às 9h.

Veja os locais:

No dia D, serão aplicadas apenas primeiras doses para maiores de 18 anos. Para adolescentes, segundas doses e doses de reforço, os interessados deverão buscar os postos tradicionais.

Veja quais postos estarão abertos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reforço

Nesta quinta-feira (18), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a ampliação do grupo autorizado a tomar a dose de reforço. A partir da próxima segunda-feira (22), idosos com 57 anos ou mais poderão procurar os postos de vacinação para tomar a terceira dose. “Nossa Rede de Frio conta com o estoque necessário para atender este público”, escreveu o mandatário no Twitter”

Segundo a secretaria, serão separadas 98 mil doses para pessoas entre 57 e 59 anos. Anteriormente, os únicos autorizados eram pessoas com 60 anos ou mais, pessoas da área de saúde e imunossuprimidos. Até o momento, apenas 177.411 pessoas desse grupo continuaram o ciclo.

O anuncio de Ibaneis está em acordo com o último anuncio do Ministério da Saúde, que, na última terça-feira (16), autorizou o reforço para qualquer pessoa com 18 anos ou mais que tenha tomado a segunda dose há mais de cinco meses.