Brasília tem 41 endereços fundamentais do rock

Do apartamento de Renato Russo à Colina da UnB, cada um dos locais recebeu uma placa que conta o que aconteceu ali

Nesta quarta-feira (13), é comemorado o Dia Mundial do Rock e Brasília, capital brasileira desse gênero musical, tem muito a festejar. Graças a uma parceria entre o vocalista da banda Plebe Rude, Philippe Seabra, e a faculdade Upis, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, 41 pontos marcantes para o rock brasiliense receberam placas que contam a história do estilo no DF por meio de um texto breve e um QR Code.

A ideia de Seabra, curador dos 41 pontos, fez com que o DF fosse reconhecido numa reportagem da CNN internacional como um dos três destinos que são referência para o rock, junto com Londres e Nova York. A visita a esses locais pode ser um bom programa para turistas e brasilienses durante as férias.

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Segundo Seabra, por Brasília passaram 15 bandas, o que torna o rock muito importante para a cultura da cidade. Para colocar em prática o projeto, ele destaca como fundamental o apoio do professor Leonardo Brant, da faculdade Upis.

Alguns dos pontos mapeados por Seabra são muito visitados por brasilienses e turistas que gostam de rock. Um deles é o bloco B da SQS 303, onde morou o ex-vocalista da Legião Urbana, Renato Russo. O porteiro do prédio, Antônio Rodrigues, disse que trabalha no local há 20 anos e, embora não tenha conhecido o artista – apenas a mãe de Renato, dona Carminha –, conhece a história dele e já presenciou várias homenagens.

“Pessoas vêm de muitas partes do país, como Bahia e Mato Grosso do Sul. Os turistas chegam e querem informações sobre o músico. Este prédio é muito requisitado”, diz Antônio.

Mas tem gente, como Augusto Neves, que conviveu não só com Renato Russo, mas também com Renato Matos e outros integrantes de muitas bandas de rock. Neves trabalha há 40 anos no condomínio do Edifício Brasília Rádio Center, na Asa Norte. Na época em que era ascensorista, costumava encontrar Renato Russo e outros músicos quando eles chegavam para os ensaios, no primeiro andar do prédio.

“Os ensaios ocorriam sempre nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. A partir das cinco horas da tarde, o barulho zoava. Era muito barulho no corredor”, rememora Augusto Neves. Ele orgulha-se de até hoje ser reconhecido pelos roqueiros quando os encontra.

A contadora Amanda Raquel de Souza, moradora de Brasília, visitava a Catedral Metropolitana, na última sexta-feira (8), quando soube da existência dos 41 pontos marcantes do rock. Assim que soube, ela foi logo procurar a placa colocada na Esplanada dos Ministérios. “Sou apaixonada por rock, que traz uma energia maravilhosa. Brasília representa muito para o rock nacional”, destaca.

Outro lugar fundamental para o rock, a comercial da 110/11 Sul, onde ficava a lanchonete Food’s, ganhou a sua placa. Ali, em frente à lanchonete, muitos shows foram realizados.

De acordo com o secretário de Turismo, Gustavo Assis, o mapeamento dos pontos faz com que a história do rock se mantenha viva e seja conhecida. “A rota permite que o rock seja rememorado pelos visitantes”, destaca Assis.

Foto: Joel Rodrigues

Conheça os 41 pontos da Rota Brasília Capital do Rock:

1 – Ginásio Nilson Nelson

2 – Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha

3 – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

4 – Torre de TV

5 – Sala Funarte (Sala Cássia Eller)

6 – Esplanada dos Ministérios

7 – Teatro Nacional

8 – Colina – UnB

9 – Concha Acústica

10 – Brasília Rádio Center (SRTVN Quadra 702)

11 – Bar Cafofo (CLN 407)

12 – ISS Norte – UnB

13 – Bar Radicaos (CLN 105)

14 – Porão do Rock (CLN 207)

15 – Bar Adrenalina (CLN 205)

16 – Bar Bom Demais (706 Norte)

17 – Cine Centro São Francisco (CLS 102/103)

18 – Food’s (EQS 110/111 Sul)

19 – Rampa Acústica do Parque da Cidade

20 – Residência de Renato Russo (SQS 303)

21 – Bar/Restaurante Beirute (CLS 109)

22 – Faculdade Upis (SEPS 911/912)

23 – Escola Americana de Brasília

24 – Residência de Herbert Vianna – 104 Sul

25 – Cultura Inglesa

26 – Gate’s Pub (403 Sul)

27 – Sesc (913 Sul)/Teatro Garagem

28 – Praça Eduardo e Mônica – Parque da Cidade

29 – Teatro Galpãozinho (CRS 508 Sul) – Espaço Cultural Renato Russo

30 – Centro Comercial da QI 11 do Lago Sul – Gilbertinho

31 – Centro Comercial Gilberto Salomão – QI 5 do Lago Sul

32 – Comércio Local da QI 9 do Lago Sul – antiga lanchonete Giraffa’s

33 – QG dos Raimundos (SHIS QI 9, Conjunto 20 – Lago Sul)

34 – Ermida Dom Bosco

35 – Parque Vivencial II (SHIN QL 2 – Lago Norte)

36 – QG da Plebe Rude (SHIN QI 8,Conjunto 10 – Lago Norte)

37 – Teatro de Arena – Cave (Guará)

38 – Teatro Rolla Pedra (Taguatinga)

39 – Estacionamento do Estádio Bezerrão (Gama)

40 – Teatro Galpãozinho (Gama)

41 – Centro Cultural Cine Itapoã (Gama)