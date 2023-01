PCDF investiga crime de estelionato

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais

Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Civil do DF, por meio do trabalho de investigação da equipe da Corf e apoio do Procon/DF, deflagrou a segunda fase da operação ROTA SCAM (roda fraudada, em latim).

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais localizados no Lago Norte, Asa Norte, Taguatinga, Santa Maria, Gama, Núcleo Bandeirante, Águas Claras e Guará/DF.

A operação visou coibir a prática de crimes contra as relações de consumo (artigo 7º,VII da Lei 8137/90), estelionato (artigo 171 do CPB), do Código Penal e organização criminosa (artigo 2º da Lei nº. 12.850/2013).

A investigações tiveram início em 202, quando consumidores registraram ocorrências policiais acusando que os serviços estavam sendo cobrados com um valor muito superior ao mercado.

Em maio de 2022, a Corf e o Procon/DF realizaram a primeira fase dessa operação, onde foi cumpridos três mandatos de busca e apreensão e dois estabelecimentos comerciais foram interditados pelo Procon.

Através do material encontrado nesses locais, constatou a prática de crimes principalmente contra idosos e mulheres desacompanhadas.

De acordo com os sistemas policiais, existem 86 vítimas das empresas desse grupo. As pessoas envolvidas poderão ser condenadas a mais de 20 anos de prisão.