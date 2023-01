Unidade Hidrográfica do Ribeirão Sobradinho será tema de consulta pública

População pode consultar estudos de criação e recategorização de espaços de conservação que abrangem três regiões administrativas

O Instituto Brasília Ambiental vai realizar consulta pública para discutir a criação e a recategorização de unidades de conservação situadas na Unidade Hidrográfica do Ribeirão Sobradinho (UHRS). Os estudos técnicos produzidos já estão disponíveis para consulta no site da autarquia. A data marcada para a discussão virtual e os meios de recepcionamento de contribuições serão divulgados no fim do mês.

Para desenvolvimento do estudo técnico e da proposta de poligonais, seis parques compreendidos pela UHRS foram objetos de estudo: Parque Ecológico e Vivencial de Sobradinho, Parque Ecológico dos Jequitibás, Parque Ecológico Sementes do Itapoã, Parque Recreativo Sobradinho II, Parque de Centro de Lazer e Cultural Viva Sobradinho e Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema.

A UHRS possui aproximadamente 14.600 hectares e está localizada ao norte do Distrito Federal, abarcando as regiões administrativas (RAs) de Sobradinho, Sobradinho II, Itapoã, Paranoá, Lago Norte, Plano Piloto e Planaltina. Os parques em estudo se encontram nas três primeiras RAs.

A consulta pública não é deliberativa. O Brasília Ambiental recebe as contribuições para aperfeiçoar a proposta. A realização de consulta pública confere transparência às ações do governo do Distrito Federal e possibilita debater com a sociedade temas de interesse coletivo, ampliar a discussão e obter informações, opiniões e colaborações que possam refinar a proposição.

Com informações da Agência Brasília