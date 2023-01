PMDF tem novas informações sobre morte de jovem que caiu de prédio em Águas Claras

Ao subirem para o apartamento onde ocorria a festa antes frequentada por Isis, os policiais encontraram um homem lavando o local

Na madrugada de terça-feira (3), a morte de Isis Tabosa, de 21 anos, virou notícia no Distrito Federal. A jovem estava em uma festa no Edifício Century Plaza, em Águas Claras, quando foi vista tentando passar de uma varanda para outra, perdeu o equilíbrio e acabou despencando do 5º andar. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no mezanino do local.

Além de Isis, estavam no evento outras quatro pessoas, dentre elas, o namorado da jovem. A hipótese de suicídio foi descartada após análise das câmeras de segurança do circuito interno de segurança do prédio. A filmagem mostra Isis saindo da varanda do apartamento em que estava para a unidade vizinha. Ao tentar abrir a porta entre a sacada e a área interna desse apartamento, percebeu que estava fechada e tentou retornar. Nesse momento ela se desequilibrou e caiu.

No grupo de condôminos houve troca de mensagens falando que uma mulher estava passando de uma varanda para outra, dando até detalhes da roupa dela. “Aparentemente ela não está bem”, disse um morador.

A investigação

Quando a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou ao local, os bombeiros já tinham constatado a morte da vítima. Os agentes conversaram com moradores e funcionários do local, que mais uma vez afirmaram ter visto ela passando de uma varanda para outra antes de escorregar e cair.

Ao subirem para o apartamento onde ocorria a festa antes frequentada por Isis, os policiais encontraram um homem lavando o local. Também foi encontrada uma mesa quebrada e vestígios que pareciam ser sangue nas cortinas.

Na filmagem do circuito de segurança também foi possível ver dois homens deixando o local logo após a queda da jovem. O rapaz encontrado no apartamento foi preso em flagrante e levado para a 21ª DP.