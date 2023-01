Chico Vigilante é reconduzido à liderança do PT na CLDF

Distrital também será presidente da CDC, vice-presidente da CCJ e procurador do Idoso na Câmara Distrital, nesta legislatura

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) foi reconduzido ontem (3) à liderança do bloco do PT na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na próxima legislatura.

Vigilante, que já foi líder anteriormente da legenda na Casa, foi empossado no último domingo para o seu quinto mandato como distrital e sétimo mandato como parlamentar. Sua recondução foi definida após reunião entre os parlamentares. Ficou acertado também que o vice-líder será o deputado distrital Ricardo Vale.

Na última eleição, Chico Vigilante foi o segundo deputado distrital mais bem votado do DF, o que, segundo ele, só aumenta a sua responsabilidade no sentido de lutar por um Distrito Federal sem desigualdades sociais e com mais ações de saúde, educação, transportes e segurança pública de melhor qualidade. O parlamentar não está tendo recesso.

Nos últimos dias, ele já fez reclamações sobre a questão do aumento do litro da gasolina nos postos de combustíveis de Brasília e Regiões Administrativas do DF, tem acompanhado o caso, que conforme denunciou está ligado à ação de um cartel de combustíveis que opera no Distrito Federal e a ter contatos com o Ministério da Justiça e Segurança sobre a questão. Vigilante também acionou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) pedindo providências em relação ao caso.

Nesta legislatura, o deputado exercerá o cargo de vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça da CLDF, a presidência da Comissão de Direitos do Consumidor da CLDF – para a qual foi reconduzido – e também foi designado procurador do idoso no Legislativo.