Para obras de expansão da rede, faltará luz em Ceilândia e Santa Maria

Além dos desligamentos programados, também pode acontecer de acabar a energia em outra região do Distrito Federal

Trabalhos executados para expansão da rede de energia elétrica do Distrito Federal farão com que falte luz em áreas isoladas de Santa Maria e de Ceilândia nesta terça-feira (8).



Em Santa Maria, o desligamento ocorrerá das 8h30 às 13h na BR-040, no Posto Rodoviário da Polícia Federal; e, das 8h30 às 16h, no CL 113, Lote A e Quiosque 5, CL 213, lotes 1-G, B-4 e E e QR 213, Conjunto A.



Já em Ceilândia, o fornecimento será interrompido das 8h30 às 17h30 na EQNN 1/3, Quiosque, QNN 1/2, Avenida Hélio Prates, conjuntos A a H e Via MN2/ Hélio Prates.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasil