Feriado e Copa: confira o funcionamento da CLDF em novembro

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) publicou um Ato de Mesa com o funcionamento da Pasta na véspera do feriado da Proclamação da República, que é no dia 15 deste mês, e também no período da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro.

No dia 14 de novembro, segunda-feira de véspera de feriado, os servidores terão ponto facultativo. Durante a Copa, o trabalho dependerá do horário do jogo do Brasil, e o expediente no período da primeira fase já foi confirmado.