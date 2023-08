11km de asfalto novo na DF-180 são entregues

O governador destacou que a obra, além de gerar mais mobilidade e segurança, propicia o desenvolvimento da região

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou, na manhã desta sexta-feira (25), a reforma de mais de 11km da DF-180, na Ponte Alta do Gama. Para o novo pavimento, que fica entre os entroncamentos da rodovia distrital com a BR-060 e DF-290, foram investidos R$ 16,9 milhões. A obra deve beneficiar cerca de 10 mil motoristas que circulam pela via.

“A situação [da via] estava muito ruim. Tive a oportunidade de passar aqui em 2019, ali na área da Embrapa e, desde aquela época, eu já tratava para que fizéssemos todo o recapeamento da via. Graças a Deus, estamos podendo entregar hoje”, comemorou o chefe do Executivo.

O governador destacou que a obra, além de gerar mais mobilidade e segurança ao trânsito, propicia o desenvolvimento de uma região com característica agrícola. A área é uma das maiores em produção de alface. “O pessoal das áreas rurais tem tido uma atenção muito grande do Governo do Distrito Federal. Estamos trabalhando junto e dando qualidade de vida para essas pessoas que produzem muito na nossa região”, disse.

Contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a obra foi executada pela empresa BM Silva – Construções LTDA e contemplou a restauração e o recapeamento do pavimento das duas faixas de rolamento. Além da construção de acostamentos dos dois lados, instalação de sinalizações horizontais e verticais e quebra-molas.

“Aqui fizemos a drenagem e o pavimento novo. É uma obra que significa conforto para esses motoristas e redução de acidentes”, afirmou o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior. De acordo com ele, a restauração amplia a vida útil do asfalto em 10 anos.

Em 4 km dos 12 km reformados, houve ainda a restauração do pavimento, com a reciclagem de toda a estrutura da base asfáltica, e, no restante do trecho, o recapeamento da via, em que foi retirado o asfalto antigo sem mexer na base.

O trecho também passou pela modernização da iluminação pública feita pela da CEB Ipes, que instalou 392 luminárias de LED e substituiu 88 postes. Com investimento de R$ 360 mil, a melhoria faz parte do programa Luz que Protege.

“A mudança da iluminação tem um impacto mais significativo quando estamos falando de uma rodovia, que é rota para caminhões com cargas pesadas e que precisam de um tempo maior de frenagem até parar”, destacou o presidente da CEB, Edison Garcia.

O governador Ibaneis Rocha ainda lembrou que o GDF está reformando outra área da DF-180, nas proximidades de Brazlândia. São R$ 12 milhões sendo investidos para um trecho de 7,6 km em um entroncamento entre a BR-070 e a BR-080, chamado de Garrafão, no Incra 8. A autorização para início da obra foi dada em 18 de agosto.

Mais conforto e segurança

A recuperação do pavimento na DF-180, no Gama, garante mais mobilidade e segurança para os motoristas que passam pelo local diariamente. A rodovia é utilizada, principalmente, por moradores das regiões de Samambaia, Gama e Ponte Alta Sul, bem como quem deseja ir a outros estados sem passar pela capital federal, como Goiás e Minas Gerais.

Às margens do trecho, estão a sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Centro de Ensino Fundamental (CEF) Tamanduá, a unidade básica de saúde Ponte Alta de Baixo, além de comércios e chácaras.

“Aqui nós temos várias áreas de pesque-pague e tem a questão da agricultura familiar. Então essa obra fortalece o nosso comércio e também o turismo. Trazendo segurança, conforto, empregos e economia para a nossa cidade”, definiu a administradora regional do Gama, Joseane Feitosa.

O aposentado Manoel Veríssimo, 69 anos, contou que a via acumulava buracos e colocavam em risco a segurança dos condutores. “Antes da reforma, essa pista era o maior perigo, muito esburacada. Vivia estourando pneu de carro. Agora, a pista ficou zerada. Até as nossas chácaras foram valorizadas”, contou ele, que mora na Ponte Alta há oito anos.

A situação anterior da pista era motivo de receio para o trabalhador rural Antônio Moisés, 65, que evitava o trecho sempre que possível. “A pista tinha muito buraco, tinha até medo de passar por aqui. Agora está ótimo, os carros passam livremente”, revelou.

O pedreiro Antônio Francisco Costa, 77 anos, faz parte da associação de moradores da região e disse que a comunidade demandava a obra há décadas. “O que achávamos de parafusos soltos na estrada davam para encher sacolas. A gente lutava por isso há muitos anos e agora conseguimos. É uma obra muito importante que liga duas cidades e as áreas rurais em volta, onde tem muito escoamento de alimentos”, avaliou.

