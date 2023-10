PCDF em ação conjunta com MP desvenda corrupção no Iprev

Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de lavagem de bens, direitos e valores e associação criminosa

Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) lançaram a segunda fase da Operação Imprevidentes, voltada para desvendar um esquema de corrupção no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF).

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a manhã como parte das investigações.

O foco desta etapa é apurar possíveis irregularidades no processo de credenciamento de fundos de investimento e instituições financeiras. Após a primeira fase da operação, surgiram suspeitas da participação de outros indivíduos no delito de lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil do DF revelou indícios do uso de contas de pessoas jurídicas ligadas aos novos investigados para realizar movimentações financeiras e quitar despesas pessoais de réus na ação penal resultante da Operação Imprevidentes, deflagrada em 9 de fevereiro de 2023. O objetivo era ocultar valores adquiridos de maneira ilícita.

Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de lavagem de bens, direitos e valores e associação criminosa. Em caso de condenação, enfrentam penas que podem chegar a até 13 anos de prisão.

Em resposta às acusações, o Iprev emitiu uma nota oficial, afirmando sua colaboração integral com as autoridades durante as investigações.