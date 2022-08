PCDF divulga imagem de homem acusado de homicídio

A PCDF divulga imagem de Celismar Pinto da Fonseca, suspeito de ser o mandante do homicídio que vitimou um homem acusado de tráfico

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 12ª DP, divulga imagem de Celismar Pinto da Fonseca, suspeito de ser o mandante do homicídio que vitimou um homem acusado de tráfico de drogas, detido em 2013, durante operação da Coordenação de Repressão às Drogas.

Em desfavor do procurado há um mandado de prisão em aberto. Celismar foi comparsa do indivíduo no tráfico de drogas.

A vítima, cerca de duas semanas após o benefício do trabalho externo, foi executada com disparos de arma de fogo, calibre 9 mm, no Setor Primavera de Taguatinga Sul.

Desde maio, o acusado saiu da casa onde residia e não foi encontrado pela Polícia.

A Instituição disponibiliza os seguintes meios para recebimento de denúncias:

O Disque-Denúncia, telefone 197 — ligação gratuita — 24 horas;

O e-mail: [email protected];

WhatsApp (61) 98626-1197;

O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

Por esses canais, você pode denunciar foragidos da justiça e crimes que já ocorreram, que estão em andamento ou que tenha conhecimento que estão sendo planejados. Não é necessário se identificar.