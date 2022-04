PCDF divulga foto de traficante foragido

David Almeida Lima, conhecido como Deda, o líder do grupo, de 25 anos, não estava em casa no momento da operação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a foto de um homem foragido que é considerado líder de um grupo que controlava o tráfico de drogas no Setor Estância, em Planaltina.

O resto do grupo foi preso na madrugada última terça-feira (26), pela Operação Espótico da PCDF. Nela, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e sete pessoas foram presas, entre prisões preventivas e em flagrante, por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a operação, foram apreendidas porções de cocaína além de cinco veículos, arma de fogo, munições e mais de R$ 16 mil em espécie. As contas bancárias dos investigados foram bloqueadas. Os policiais lavraram termos circunstanciados por fraude processual e crime contra a fauna

De acordo com a corporação, durante os oito meses de investigação, foi possível traçar o perfil do grupo e identificar os integrantes. “Ficou, ainda demonstrado, que o bando se especializou no chamado tráfico de atacado, ou seja, vendiam grandes porções de drogas para traficantes menores da cidade. “Conforme apurado, o grupo chegava a comercializar mais de 100 quilos de maconha, por mês”, conta o delegado-chefe da 16ª DP, Diogo Cavalcante.

