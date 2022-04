O CBMDF envia hoje Bombeiros Militares para participar do Mundial de Bombeiros em Portugal

Nessa quinta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do DF envia uma delegação composta de 10 militares para participar do Mundial de Bombeiros

Na tarde dessa quinta-feira, 28, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) envia uma delegação composta de 10 militares, 4 mulheres e 6 homens, para participar do Mundial de Bombeiros, em Lisboa, Portugal.

O evento acontece quase como uma olimpíada, só que é disputada apenas por bombeiros. As competições são jogos que reproduzem atividades típicas da profissão bombeiros, além de esportes olímpicos individuais e coletivos.

O grande objetivo da equipe brasiliense é a prova denominada “Toughest Firefighter Alive”, Bombeiro Durão em tradução livre. A prova consiste em uma sequência de tarefas que os bombeiros enfrentam diariamente e elas devem ser realizadas no menos tempo possível.

O desempenho atlético é o principal foco, e as tarefas referentes ao combate a incendo são realizadas individualmente. A prova ainda é realizado com equipamento de proteção individual e respiratória, que faz um acréscimo de 25 kg.

As tarefas da prova são: Extender linhas de mangueiras; enrolar mangueiras; simular uma entrada forçada; retirada de vítima de local sinistrado; transporte de material em espaço confinado; transposição de obstáculo; estabelecimento de escada prolongável; subida de escadas com material de combate a incêndio; içamento de mangueiras; conexão de esguicho em canhão d’água; subida de escadas.

Além do intercâmbio técnico que um evento deste porte oportuniza, uma sequência nos bons resultados conquistados em edições anteriores é esperada: o CBMDF possui um campeão mundial nesta prova, além de 3 outros campeões mundiais em provas disputadas no World Police and Firefighters Games em prova similar.

Além disso, a corporação possui diversos outros resultados de destaque em provas ao nível nacional.Brasília será o representante do Brasil nas Olimpíadas dos Bombeiros.