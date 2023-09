PCDF desmantela quadrilha suspeita de encenar assaltos para acionar seguro de veículos

Nesta sexta-feira (29), as equipes cumpriram três mandados de busca e apreensão contra os membros do grupo

Os investigadores da 18ª Delegacia de Polícia, situada em Brazlândia, desarticularam uma organização criminosa especializada em encenar assaltos falsos para receber indenizações de seguros.

A associação criminosa estava operando há pelo menos dois anos e tinha simulado dois assaltos na área conhecida como Sete Curvas, na rodovia BR-080, próximo à Vendinha, em Brazlândia.

A “vítima” estava dirigindo uma caminhonete S-10 pela BR-080 por volta das 18h30, quando foi abordada por um veículo preto. Os ocupantes desse carro teriam anunciado o assalto, forçando-a a parar e levando o veículo.

As investigações revelaram que o veículo tinha o motor fundido e não circulou pelas vias do Distrito Federal no dia do suposto roubo.