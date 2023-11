PCDF desmantela quadrilha especializada em furto e receptação de celulares

No total, a quadrilha movimentou R$ 22 milhões

Na manhã desta quarta-feira (29), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no furto e receptação de celulares, principalmente iPhones. O crime resultou em uma movimentação financeira de R$ 22 milhões pela quadrilha.

As investigações, conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia em Brazlândia, revelaram que o grupo operava uma banca na Feira dos Importados, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A quadrilha tinha o hábito de inserir aparelhos furtados no comércio clandestino, além de atuar na receptação de celulares provenientes de furtos e roubos.

O início das apurações da PCDF remonta ao furto de um iPhone ocorrido em uma loja de departamentos em Brazlândia, em 3 de janeiro deste ano. Por meio do monitoramento do aparelho e de autorizações judiciais para quebras de sigilo, os policiais identificaram um grupo composto por oito indivíduos que, por pelo menos um ano, estiveram envolvidos no furto, receptação e comércio ilegal de celulares no Distrito Federal e em Unaí (MG).