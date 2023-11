Queda de moto resulta em óbito em Planaltina-DF

Ao chegar ao local, as equipes se depararam com um homem de 24 anos ao solo após cair de sua motocicleta

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de queda de moto em Planaltina, na DF 125, km 07, nesta terça-feira (29).

Ao chegar ao local, as equipes se depararam com um homem de 24 anos ao solo após cair de sua motocicleta.

Ele foi atendido por socorristas, que constataram uma parada cardiorrespiratória.

Imediatamente, as guarnições iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar, porém, apesar de todos os esforços, a vítima não reagiu e seu óbito foi declarado ainda no local pelo médico do SAMU, que apoiou a ocorrência.

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para realizar o atendimento.

A PMDF ficou responsável pelo local.