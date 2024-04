PCDF desmantela grupo de traficantes conhecidos como “Bonde dos Cracudos” em Ceilândia

Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação com o objetivo de desmantelar um grupo de traficantes que mantinha controle sobre uma área de Ceilândia conhecida como “3 da Norte”.

Conhecido como “Bonde dos Cracudos”, o grupo é notório por sua organização, contando com olheiros estrategicamente posicionados que alertam os traficantes com o grito de “gigolô” sempre que veem aproximação de viaturas policiais nos pontos de venda de drogas.

As investigações conduzidas pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) revelam que a “3 da Norte” é uma das regiões mais críticas da cidade, conhecida pelo intenso comércio de substâncias ilícitas, com os traficantes operando através do uso de olheiros ou “contenção”.

Os criminosos, ao avistarem qualquer veículo ou indivíduo que desperte suspeita, lançam o código de alerta, desencadeando uma ação rápida para que os traficantes deixem o local imediatamente. Durante o processo de investigação, foram identificados suspeitos responsáveis pela distribuição dos entorpecentes na área, bem como os locais utilizados para armazenamento e guarda das substâncias ilícitas.