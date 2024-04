Mulher esfaqueia marido para se defender de agressão em condomínio no Sol Nascente

Na tarde desta terça-feira (16), no Condomínio Vitória, no Sol Nascente, uma mulher, cujo nome ainda não foi divulgado pelas autoridades, esfaqueou seu companheiro na altura do ombro, alegando autodefesa em meio a um cenário de violência doméstica.

Segundo relatos das autoridades, a mulher foi localizada em um comércio local nas proximidades do condomínio, enquanto o homem, ferido, foi encontrado minutos após os policiais fazerem contato com ele por telefone.

O suspeito, cujo estado de saúde exigiu cuidados médicos imediatos, foi prontamente assistido e, em seguida, conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (DEAM II), junto com a esposa. Ele permanece detido sob a acusação de violência doméstica.

Os policiais militares responsáveis pelo caso, pertencentes ao Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28), revelaram que a briga que culminou na tragédia aparentemente teve como motivação questões financeiras entre o casal.