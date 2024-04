Casa fica destruída após incêndio no Guará I

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou, na tarde desta terça-feira (16), o combate a um incêndio em uma casa no Guará I.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe visualizou a residência tomada por chamas e com bastante fumaça.

Imediatamente, os bombeiros iniciaram o combate ao fogo por meio do uso de linhas de mangueiras. Após a extinção, a equipe realizou o processo de rescaldo, visando eliminar qualquer chance de reignição das chamas.

Ainda de acordo com o CBMDF, não houve vítimas e ninguém se feriu no incêndio. A perícia da corporação foi acionada para averiguar as causas do acidente.