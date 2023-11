PCDF desmantela grupo criminoso suspeito de sonegar R$ 80 mi

O esquema consiste na abertura de empresas falsas com a participação de laranjas

Hoje (22), a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal desencadearam a Operação Charta, visando combater a sonegação de impostos no setor de papelarias. O foco da ação são empresários, empresas e contadores que atuam nesse ramo. A última atualização ocorreu às 8h19.

No total, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo Buritis (MG), São Paulo (SP) e no Distrito Federal, especificamente no Lago Norte.

A operação conta com a participação de 70 policiais civis e 20 auditores fiscais.