PCDF prende autor de feminicídio em Planaltina

O suspeito alegou que o disparo foi acidental

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 16ª Delegacia de Polícia, realizou a prisão preventiva de um homem de 33 anos, acusado de praticar feminicídio na noite do último dia 15, no Vale do Amanhecer, em Planaltina/DF.

A vítima, uma mulher de 20 anos, foi fatalmente atingida por um disparo de arma de fogo, cuja autoria recaiu sobre seu companheiro. Após o cometimento do crime, o autor empreendeu fuga, levando consigo a arma utilizada no homicídio, a qual, até o momento, não foi localizada pelas autoridades.

As evidências reunidas ao longo da investigação desempenharam papel crucial na representação policial pela prisão preventiva. A medida foi decretada pelo Poder Judiciário, com o respaldo favorável do Ministério Público.

As diligências para localizar o suspeito culminaram em sua apresentação espontânea à delegacia, na companhia de seu advogado