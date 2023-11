PCDF desmantela facção paulista que operava no DF e no GO

O objetivo principal é coibir a atuação de uma facção criminosa de origem paulista

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – Draco, vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado – Decor, contando com o apoio do Núcleo de Fiscalização do Sistema Penitenciário do Ministério Público do DF e da Secretaria de Administração Penitenciária, deflagrou a Operação Saturação – Fase II.

O objetivo da operação foi desmantelar a atuação de uma facção criminosa de origem paulista.

A ação resultou no cumprimento de 22 mandados judiciais, sendo 11 de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, abrangendo o Distrito Federal e o Estado de Goiás.