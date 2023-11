Trio é preso por tráfico de drogas no Conic

Os policiais avistaram um homem exibindo algo em uma pequena sacola preta a um casal

Na noite de quinta-feira (16), uma ação eficaz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizada pelo 6º Batalhão, resultou na prisão de três indivíduos envolvidos em atividades de tráfico de drogas na praça do aposentado no Conic, região central de Brasília.

A ocorrência teve início quando uma equipe do Grupo Tático de Motociclistas do 6º Batalhão estava em patrulhamento próximo ao centro comercial Conic. Os policiais avistaram um homem exibindo algo em uma pequena sacola preta a um casal. Ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu, descendo uma escada e descartando uma sacola preta no processo.

O casal, permanecendo no local, foi abordado pela equipe. Ao ser questionado, relatou ser usuário de drogas e confirmou estar envolvido na negociação com o suspeito fugitivo. Enquanto isso, a outra parte da equipe conseguiu alcançar o homem em fuga e apreendeu a sacola preta dispensada, que continha uma porção de substância semelhante ao crack e dois tabletes aparentemente de maconha.