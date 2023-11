Larvas são encontradas em merendas de escolas do DF

A denúncia foi feita pelo Conselho de Alimentação Escolar do DF (CAE-DF), mas a origem da infestação ainda é desconhecida

Larvas foram encontradas em merendas de escolas públicas do Distrito Federal. Alunos filmaram ontem (16) os bichinhos rastejando na comida que estava sendo servida no Centro Educacional (CED) 1 do Itapoã.

E depois que esse caso veio à tona, alunos do Centro de Ensino Médio (CEM) 2 informaram que o mesmo havia ocorrido com eles na segunda-feira (13).

Ambos os ocorridos mostram a crise na merenda da rede pública do DF. No decorrer deste ano, foram recorrentes as notícias de falta de comida nas escolas.

A denúncia foi feita pelo Conselho de Alimentação Escolar do DF (CAE-DF), mas a origem da infestação ainda é desconhecida, mas a suspeita é de que os bichinhos estivessem no arroz. O conselho já recebeu informações de outros lotes que podem estar contaminados na rede pública, como em escolas de Brazlândia. As larvas encontradas na comida são carunchos, e a infestação pode ocorrer em virtude do calor, umidade e condições de armazenamento.