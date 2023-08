Dia do Nutricionista: conheça atuação em todos os níveis de Atenção à Saúde

Eles trabalham de forma multiprofissional e diversificada, muito além do auxílio para emagrecimento. Hoje, 354 compõem a rede pública do DF

O trabalho de nutricionistas, muitas vezes, é associado ao auxílio para emagrecimento ou ganho de massa muscular. Mas a atuação desses profissionais – celebrada em 31 de agosto – vai muito além dessas atividades. Na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), trabalham 354 nutricionistas em diversos setores: de cuidados com o aleitamento materno a terapias que evitem desnutrição hospitalar.

Eles estão em toda a rede, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), policlínicas, Bancos de Leite Humano (BLHs), Atenção Domiciliar e hospitais. O Dia do Nutricionista homenageia esses profissionais pelo papel na promoção da saúde por meio de alimentação saudável e adequada para todas as fases da vida.

Na Atenção Primária à Saúde (APS), os nutricionistas compõem as equipes multiprofissionais e exercem atividades voltadas principalmente à prevenção de doenças e à promoção da saúde. Já na Atenção Ambulatorial Secundária, atendem os usuários de forma especializada. E, na Atenção Hospitalar, são responsáveis pela terapia nutricional, prevenindo, tratando e minimizando a ocorrência da desnutrição hospitalar e, por consequência, reduzindo o tempo de internação e os gastos em saúde.

Há ainda atuação na Atenção Domiciliar, em que integram os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar (NRads) e levam qualidade de vida aos pacientes que necessitam de cuidados especiais em casa. Nos bancos de leite, auxiliam na promoção e na proteção do aleitamento materno e na gestão de políticas públicas.

Aleitamento

Em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), as pessoas associam, usualmente, a presença de médicos, enfermeiros, recém-nascidos. Mas já pensou na importância do nutricionista neste tipo de situação? No parto prematuro, ocorre atraso na descida do leite. Já quando a criança precisa de cuidados neonatais, há a separação da mãe e do bebê, o que pode comprometer o aleitamento materno. Nestes casos, são adotadas técnicas de ordenha para que a mulher siga produzindo o leite.

“A gente precisa acolher essa mãe, orientar com relação às técnicas. Dar todo suporte necessário”, conta a nutricionista do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) Marianni Matos Pessoa dos Reis. Atuando na UTIN da unidade, ela relata que é preciso acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do bebê.

Para fornecer o melhor alimento aos recém-nascidos, o hospital possui leitos para mães nutrizes. Elas recebem cinco refeições por dia e o objetivo da medida é também estimular o vínculo entre a mãe e o bebê, pois o contato constante diminui o desgaste natural decorrente da hospitalização prolongada. “Às vezes, as mães não têm uma rede de apoio e a condição financeira as impede de ir e vir todos os dias. Aqui, os profissionais de saúde dão tanto apoio teórico quanto prático”, destaca a nutricionista sobre a importância dos leitos.

Ana Maria da Silva, de 42 anos, moradora de Águas Lindas de Goiás e mãe de um recém-nascido, agradeceu o empenho da equipe. Com pressão alta e trombose gestacional, ela teve o filho, Lucas, de forma prematura. “Ele chegou com 2,884 kg e está recebendo meu leite, já engordou e ganha peso a cada dia. Tive apoio desde o começo. A equipe é muito atenta no tratamento do meu filho, na nossa alimentação”, relata.

‌Outra possibilidade de atuação é o foco na atenção nutricional de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A nutricionista da Gerência de Serviços de Nutrição (Gesnut) Sumara de Oliveira pontua que a alimentação pode influenciar na melhoria de questões como seletividade alimentar e até mesmo comportamental. A porta de entrada para o serviço é a APS, dependendo da necessidade o paciente com TEA pode ser encaminhado para a atenção secundária.

“Quando melhoramos a alimentação, melhoramos a resposta cognitiva. Às vezes, uma criança manifesta um comportamento tido como inadequado, mas é por conta de uma dor que ela sente, talvez uma alergia ou alguma coisa mal tratada. A nutrição age nisso, e há resultado lá na frente, no comportamento, no cognitivo, na fala”, explica Oliveira.

Horta

‌A equipe nutricional da SES-DF também conta com projetos que envolvem a comunidade. É o caso da horta comunitária da Fercal. Uma das responsáveis pela iniciativa, a nutricionista Cibele Neves ressalta que a UBS identificou a necessidade por causa da insegurança alimentar na região e também por ser um território rural.

“Envolvemos a comunidade e fazemos reuniões semanais temáticas, inclusive sobre a importância da horta no contexto da alimentação saudável e da saúde mental. A população local ainda conseguiu aplicar muita coisa na horta que tinha em casa, tirava muitas dúvidas, levava algumas mudinhas”, conta Neves. Nos encontros, o grupo já aprendeu a confeccionar vasos autoirrigáveis com garrafa pet e fez a primeira colheita nesta semana.

Nos próximos dias, o planejamento é replantar e ofertar nova oficina sobre a produção de mudas. A inclusão também é uma preocupação no local, por isso, um dos canteiros é elevado, oferecendo acessibilidade a cadeirantes. A iniciativa tem a parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), além do Centro de Referência de Assistência Social e da administração local.

Atuação multiprofissional

Com o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade e hipertensão, o nutricionista ganha destaque como um profissional chave na composição das equipes multiprofissionais. A gerente de Serviços de Nutrição da SES-DF, Carolina Rebelo Gama, afirma que isso é essencial para a promoção de hábitos saudáveis tanto para prevenção e tratamento de doenças quanto para a qualidade de vida e saúde plena.

“O nutricionista é um profissional fundamental na Rede de Atenção à Saúde, já que a alimentação é um dos principais determinantes de saúde em todas as faixas etárias, até mesmo antes da concepção. Neste dia, agradecemos todos os nutricionistas da secretaria pelo empenho e dedicação com que exercem a profissão, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional da população”, finaliza.

Dia do Nutricionista

A celebração em 31 de agosto não é uma coincidência. A data marca o nascimento da Associação Brasileira de Nutricionistas (ABN), em 1949, atualmente conhecida como Associação Brasileira de Nutrição (Asbran).