PCDF desarticula tráfico de drogas em Ceilândia

A operação foi desencadeada após a obtenção de um mandado de busca e apreensão emitido pela 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 19ª Delegacia de Polícia (DP), realizou a Operação Deformis com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região da QNN 19, em Ceilândia.

As investigações estavam concentradas no suposto envolvimento de um traficante conhecido como “Feio”, que estaria atuando no tráfico de drogas na área, conforme relatou o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva.

Durante a ação, a equipe policial apreendeu um total de 26 munições de calibre 38, duas balanças de precisão com vestígios de cocaína, R$ 960 em espécie, um aparelho celular e plásticos contendo resquícios da substância entorpecente.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia. Vale ressaltar que o indivíduo possui um histórico criminal com duas anotações por tráfico de drogas, conforme informou o delegado Peralva.