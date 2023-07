Selecionados para 4º ciclo do RenovaDF devem se apresentar até 31 de julho

Candidatos que não comparecerem na data estipulada ou não apresentarem a documentação correta serão automaticamente desclassificados

Os 2,5 mil selecionados para o quarto ciclo do RenovaDF têm até segunda-feira (31) para comparecer a uma das agências do trabalhador e apresentar a documentação necessária para participação no programa de capacitação profissional. As agências funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e os endereços podem ser consultados aqui.

É necessário apresentar documento de identidade ou equivalente com foto e comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF), bem como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco ou digital impressa, e também um comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho. Para consultar a lista de convocados basta acessar este link.

Candidatos que não comparecerem na data estipulada ou não apresentarem a documentação correta serão automaticamente desclassificados. Caso não haja o completo preenchimento das vagas, uma nova lista poderá ser convocada a partir de 1º de agosto no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. O cadastro de reserva conta com outras 1,5 mil pessoas.

As vagas são para o curso de auxiliar de manutenção na área da construção civil. A seleção é feita em duas etapas. Na primeira, os candidatos são classificados e ranqueados de acordo com a vulnerabilidade social. A segunda fase é um sorteio eletrônico em caso de empate entre os inscritos. Além disso, 10% das vagas são destinadas a pessoas em situação de rua, imigrantes e vítimas de violência doméstica.

“Acreditamos que o RenovaDF é um instrumento poderoso para a transformação de vidas, pois não apenas capacita os alunos tecnicamente, mas também promove a recuperação e revitalização de espaços públicos, tornando nossa cidade mais bela, segura e acolhedora”, avalia o secretário Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

‌Sobre o programa

O RenovaDF consiste em capacitar profissionais, facilitar o ingresso no mercado de trabalho e reformar espaços públicos. Os participantes recebem salário mínimo, além de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, moradores do DF, em situação de desemprego e natas, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país.

‌Desde o seu lançamento em 2021, o programa formou mais de 11 mil pessoas. Em 2023, o programa entregou diplomas a 1,3 mil alunos no 1º ciclo, e está capacitando 1,5 mil no 2º ciclo e 2,5 mil no 3º ciclo. O total de equipamentos públicos reformados é de cerca de 1,5 mil. Ao longo deste ano o projeto terá seis ciclos.

Com informações da Agência Brasília