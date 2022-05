PCDF desarticula organização de tráfico

As drogas eram adquiridas na cidade de Toledo/pr e deslocadas até o df passando pelos estados São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou uma organização de tráfico através da Operação Magnata. O feito foi possível após os agentes receberem informações de que um grupo estaria trazendo abundantes quantidades de drogas da região sul do país para o Distrito Federal, e fazendo uso de carros roubados para o transporte.

A primeira fase da operação, que resultou na apreensão de aproximadamente 800kg de maconha, apreendidos no interior de um veículo GM Spin na cidade de Samambaia, foi realizada em janeiro.

Agora, com mais informações obtidas a partir da primeira fase, com policiais deslocados até a região sul do país para investigar, a 11° dp deflagrou a segunda fase e, na cidade de vianopolis-go, foram apreendidos quase 350kg de maconha e outro veículo produto de roubo, um hb20 roubado no DF.

As drogas eram adquiridas na cidade de Toledo/pr e deslocadas até o df passando pelos estados São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Ao todo, foram apreendidos 4 veículos e presas 8 pessoas.

As drogas apreendidas, no total, possuem o valor aproximado de 2,5 milhões de reais.

A investigação foi realizada pela 11° dp e contou com o apoio irrestrito do MPDFT, PRF, CORD E DOE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os presos foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e uso de documento falso.