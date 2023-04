PCDF desarticula grupo criminoso responsável por furto de motocicletas

Os integrantes furtaram cerca de 31 motocicletas entre novembro de 2021 e abril de 2023

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou um grupo criminoso responsável por furto de motocicletas, nesta quarta-feira (26).

Foram cumpridos 26 Mandados de Prisão Preventiva e 37 Mandados de Busca e Apreensão, nas regiões de São Sebastião, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Itapoã/DF e em Planaltina de Goiás e Cidade Ocidental/GO; Minas Gerais e Bahia.

De acordo com as investigações, os principais alvos do grupo eram motoboys, uma vez que os furtos estão relacionados a motocicletas de baixa cilindrada e apelo popular, utilizadas na prestação de serviço de entrega de bens e produtos, e que são adquiridas pelas vítimas em longos prazos de financiamento.



As investigações demonstraram a existência de um grupo criminoso, sediado na região de São Sebastião/DF, responsável por alimentar esse mercado criminoso, integrado por pelo menos 26 criminosos associados para furtar, adulterar, ocultar e revender motocicletas a receptadores do DF

e de outras unidades federativas, Goiás, Bahia e Minas Gerais.



Segundo apurações, os integrantes furtaram cerca de 31 motocicletas entre novembro de 2021 e abril de 2023. “As informações coletadas apontam que os criminosos atuam em diversos núcleos: operacional, administrativo e logístico e financeiro”, explica o delegado Guilherme Melo.



Verificou-se, ainda, que o grupo conta com a participação de diversos integrantes que se dividem em tarefas operacionais de furto e adulteração das motocicletas, e financeiras, voltadas para a venda das motocicletas a receptadores residentes em Minas Gerais e responsáveis pela revenda na Bahia e em Goiás.



“O transporte das motocicletas era realizado em pequenas caminhonetes, vans e até mesmo caminhões, obtidos pelo líder do grupo e pelo receptador principal, incumbidos de revender as motocicletas fora do DF”, finaliza Melo.