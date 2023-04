Brasília sedia mobilização indígena contra aquecimento global

Acampamento Terra Livre está na cidade até sexta (28); Museu dos Povos Indígenas terá discussão sobre ecocídio

Brasília sedia, a partir desta quarta-feira (26), a maior mobilização indígena do Brasil, o Acampamento Terra Livre (ATL). O foco desta ação, que vai até sexta-feira (28), é a defesa da demarcação das terras indígenas e do fim da emergência climática provocada pelo aquecimento global. Nesta quinta (27), o evento vai promover debate, às 18h, no Museu dos Povos Indígenas, sobre ecocídio, termo que designa a destruição em larga escala do meio ambiente.

Ele representa uma nova tipificação de crime contra a humanidade e, sobretudo, contra o planeta. O ecocídio já conta, desde 2021, com uma definição jurídica, representada pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), para criar efeitos concretos na legislação.

“O reconhecimento desse crime é uma exigência dos povos indígenas. Hoje, muitos países estão se mobilizando em relação a essa questão. Queremos fortalecer as alianças entre os povos, iniciando discussões sobre esse assunto”, explicou a organizadora do evento, Avril Julienne.