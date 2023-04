DPDF realizará 2º mutirão de atendimento carcerário

Ação ofertará serviços psicossociais e assistência jurídica gratuitos nesta quinta (13), na Penitenciária do Distrito Federal I

Presos da Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I) receberão, nesta quinta-feira (13), atendimentos da Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). O 2º mutirão de atendimento carcerário acontecerá das 8h às 17h, com o objetivo de prestar assistência jurídica e serviços psicossociais aos reeducandos. A expectativa é atender 150 homens encarcerados na unidade prisional.

“Atuações como esta permitem que mais processos sejam analisados, e que os encaminhamentos jurídicos ocorram com maior celeridade, evitando que casos nos quais o reeducando já possua benefícios de progressão de regime, ou alvarás de soltura sofram atrasos”, afirma o coordenador do Núcleo de Execuções Penais da DPDF, Reinaldo Rossano.

Desde o início da atual gestão, a DPDF realizou diversos mutirões em unidades carcerárias do DF. Os atendimentos foram ofertados na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, Centro de Integração e Reeducação, Centro de Detenção Provisória e Complexo Penitenciário da Papuda.

Além disso, a DPDF também realizou um mutirão de atendimento de execução penal em 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro deste ano. A ação atendeu 552 cidadãos vulneráveis que necessitavam de assistência integral, gratuita e de qualidade e ofertou atendimento jurídico penitenciário nas execuções penais, das penas e medidas alternativas, execuções das penas em regime aberto, progressão de regime, autorização de visitas, atendimento médico e justificativa de faltas e orientação jurídicas gerais em sede de execução penal.

Com informações da Agência Brasília