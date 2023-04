Mulher sofre ameaças com arma de fogo de ex-companheiro em Planaltina

O autor estava em posse de uma pistola, calibre .765, uma algema de metal, um laudo médico hospitalar em nome do autor e valores monetários de aproximadamente R$4.700

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, na noite dessa terça-feira (11) , às 23:50, em Planaltina-DF. A filha da vítima chamou a equipe policial, e informou que o ex-companheiro de sua mãe estava no local, fazendo ameaças.

Ao chegar no local, a equipe encontrou uma confusão no meio da rua. Ao se aproximar, já escutaram os disparos de arma de fogo e perceberam que o autor estava efetuando tiros contra a vítima. A guarnição deu ordem de parada ao agressor, que se virou com arma em punho em direção à equipe.

A guarnição efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao agressor, com o fim de cessar a injusta agressão. O autor foi atingido e caiu.

Os policiais iniciaram os atos de socorro ao agressor e à vítima que havia sido baleada. O Corpo de Bombeiros Militar conduziu os feridos ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL).