Curso de Libras é destinado a servidores da Segurança Pública

Inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 10; objetivo é aperfeiçoar os agentes na prestação de serviços à sociedade

Até o dia 10 deste mês, servidores da área de Segurança Pública poderão se inscrever para a terceira edição do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A capacitação será realizada até dezembro deste ano, no formato online.

Ao todo, foram disponibilizadas 50 vagas para as secretarias do DF de Segurança Pública (SSP) e de Administração Penitenciária (Seape) e das forças de segurança – polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF), Corpo de Bombeiros (CBMDF) e Departamento de Trânsito (Detran).

Resultado de uma cooperação técnica entre a SSP e o Instituto Federal de Brasília (IFB), o curso tem a meta de proporcionar melhor qualificação dos agentes da segurança pública na prestação do serviço à sociedade, com foco na inclusão e aceitação da pessoa com deficiência (PcD).

Esta é a terceira edição do curso de Libras destinado à Segurança Pública. A primeira ocorreu em 2022. “O objetivo é facilitar abordagens policiais, registros de ocorrências em delegacias, atendimento emergencial pelos bombeiros e solicitação de documentos durante uma blitz feita pelo agente de trânsito, por exemplo”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

O curso ocorrerá de forma online e ao vivo, pela plataforma Google Meet, com carga horária de 120 horas. Com início no dia 21, as aulas serão ministradas duas vezes por semana, com uma turma às segundas e sextas-feiras, de 9h às 11h.

“Estamos trabalhando em um protocolo para atendimento em delegacias e abordagens da Polícia Civil”, explica o coordenador de ensino da Subsecretaria de Ensino e Gestão de Pessoas (Suegep) da SSP, André Telles.

As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Com informações da Agência Brasília