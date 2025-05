PCDF desarticula esquema de fraudes em contratos com escolas públicas de Brazlândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (18) a Operação Electi, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudar pesquisas de preços em contratações realizadas por escolas públicas de Brazlândia, por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) da Secretaria de Educação. A ação foi conduzida pela 18ª Delegacia de Polícia.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Brazlândia — incluindo a residência de um casal de empresários — e um em Taguatinga, em empresas ligadas aos investigados. A operação contou com o apoio da Receita do Distrito Federal.

As investigações começaram há cerca de um ano, após uma denúncia anônima indicar o superfaturamento de contratos emergenciais para obras escolares. A análise de 33 processos de prestação de contas revelou que, em 113 contratações, houve simulação de concorrência entre empresas. O valor total das contratações suspeitas chega a R$ 964.240.

Segundo a PCDF, o casal comandava o esquema por meio de empresas “de fachada” criadas para emitir orçamentos falsos e simular concorrência em licitações. Essas empresas “concorrentes” eram, na verdade, controladas pelos mesmos investigados, que sempre saíam vencedores das disputas. Ao todo, seis empresas fictícias foram identificadas.

Além do casal, uma funcionária também é investigada. Ela atuava como “testa de ferro”, cedendo seus dados pessoais para abertura de contas bancárias e movimentação de recursos oriundos das contratações com a Associação de Apoio à Diretoria Regional de Ensino de Brazlândia e com as próprias escolas.

Os investigados podem responder por associação criminosa e falsificação de documentos particulares. As diligências continuam para aprofundar a apuração e identificar outros possíveis envolvidos.