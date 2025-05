Homem é preso por agredir enteado de 13 anos em Ceilândia; vítima sofreu lesões nos braços e pernas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta terça-feira (7), um homem de 42 anos acusado de agredir o próprio enteado, de 13 anos, na QNM 19 de Ceilândia. A prisão foi efetuada durante a operação Bad Correction, deflagrada pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), após uma denúncia anônima que alertava para um caso de maus-tratos em andamento.

De acordo com a denúncia, o adolescente estava sendo agredido naquele momento pelo padrasto. Os policiais se deslocaram imediatamente ao local e confirmaram a veracidade dos fatos. Além do agressor e da vítima, estavam na residência a mãe do adolescente e dois irmãos menores de idade. Todos foram levados à delegacia para prestar depoimento.

Em relato à polícia, o adolescente informou que estava limpando a geladeira e havia colocado os alimentos sobre a cama. Ao não recolocá-los imediatamente após a ordem do padrasto, foi agredido com cintadas. O laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) confirmou lesões nos braços e pernas da vítima.

Durante o interrogatório, o suspeito admitiu as agressões, alegando que pretendia “corrigir o comportamento” do enteado.

O homem foi autuado com base na Lei Henry Borel, que trata da proteção de crianças e adolescentes contra a violência doméstica. Após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.520, ele responderá ao processo em liberdade.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhará o caso com orientações e fiscalização da família.