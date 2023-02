PCDF deflagra operação para reprimir o tráfico de drogas no Gama

Os alvos são investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo

No início da manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Civil do DF, por meio do trabalho de investigação da equipe da 14ª DP, com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), cumpriram cinco mandados de busca domiciliar e um mandado de prisão temporária na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (DF), região

conhecida como Setor Itamaracá.



Em apuração, está um roubo em residência majorado pelo concurso de agentes e pelo o emprego de arma de fogo, ocorrido em 16 de janeiro deste ano, quando foram roubadas algumas joias das vítimas, avaliadas em pelo menos R$ 50 mil.



Um homem, de 43 anos, foi preso temporariamente durante as ações de hoje. Ele é apontado como o responsável por “cantar a pedra” para que os demais comparsas pudessem invadir a residência das vítimas no momento mais oportuno e se evadissem em segurança. Aparelhos celulares, veículo e vestimentas usadas no cometimento do crime também foram apreendidos na ação de hoje.



“Demais diligências, visando à completa elucidação dos fatos, seguem em andamento”, destaca o delegado-chefe adjunto da 14ª DP, Bruno Dias. Cumpridas as formalidades legais, o envolvido foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.