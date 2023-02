Integrante de facção criminosa é preso na Asa Norte

O detido foi apreendido uma arma de fogo

Policiais militares do Grupo Tático Motociclístico do 3º Batalhão (GTM 23) prenderam nessa terça-feira (14), às 19:30 na Asa Norte, um homem suspeito de integrar uma facção criminosa que atua no Distrito Federal conhecida com Comboio do Cão.



Os policias flagraram o homem conduzindo um VW/Passat realizava manobras perigosa na altura da 708 da Asa Norte. O veículo foi seguido e interceptado. O condutor foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. No interior do veículo foi encontrado uma pistola calibre 380 com 13 munições.



O detido foi levado à 5º Delegacia onde foi identificado como um dos principais líderes da facção Comboio do Cão no Distrito Federal. Ele é considerado de alta periculosidade e possui extensa ficha criminal.