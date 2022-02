PCDF deflagra Operação 60 Segundos e prende homens acusados de crime

Após as investigações, os policiais constataram que o terceiro indivíduo era ex-funcionário do mercado assaltado

A Operação 60 Segundos, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na última sexta-feira (18), resultou na prisão temporária de três homens acusados do roubo de um supermercado localizado em Sobradinho.

O crime ocorreu no dia 7 de fevereiro. Durante a ação, dois indivíduos que estavam em uma motocicleta teriam abordado e roubado uma funcionária que saía do estabelecimento com um malote com cerca de R$ 60mil. A mulher foi ameaçada com uma arma de fogo.

Após as investigações, os policiais constataram que o terceiro indivíduo era ex-funcionário do mercado. Ele confessou o crime. De acordo com o envolvido, o dinheiro foi gasto no pagamento de dívidas pretéritas. Os indivíduos, caso sejam condenados, podem pegar de 6 a 15 anos de reclusão.