PCDF deflagra a Operação Infiltrado

Os autores foram identificados e indiciados pelo crime de roubo, com agravante de uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima

Nesta sexta-feira (26), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 5ª Delegacia de Polícia, deflagrou a Operação Infiltrado, visando cumprir quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília.

O objetivo da operação é comprovar o inquérito policial que apura uma ocorrência de roubo com restrição de liberdade que ocorreu no Edifício Bandeirantes, situado no Setor Comercial Sul, no dia 16 de junho deste ano.

Segundo as investigações, dois indivíduos, sendo um deles com arma de fogo, abordaram o segurança do local e anunciaram o roubo. Em seguida, os autores passaram a subtrair objetos, como TVs, notebooks

e aparelhos celulares. Uma empresária, que possui escritório no lugar, retornou e também foi rendida pelos autores, que a colocaram, junto com o segurança, em um dos banheiros do lugar. Os autores fugiram levando a maior parte dos objetos em um Corsa. Os produtos que não couberam no automóvel foram levados por um terceiro autor que solicitou ajuda de dois moradores de rua para carregar os objetos.

Todos os autores foram identificados e indiciados pelo crime de roubo, com agravante de uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. As buscas ocorreram em Ceilândia e Águas Lindas/GO. Um dos

endereços é a residência de um segurança do condomínio, que é suspeito de ter passado informações para que os outros autores pudessem cometer roubo.