PCDF conquista 90 medalhas no Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) conquistou 90 medalhas nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros (WPFG), realizado em Rotterdam, na Holanda, de 22 a 31 de julho. O Brasil ficou em quarto lugar, com 306 medalhas no quadro geral de classificação.

A PCDF, do total de medalhas, conseguiu 25 de ouro, 38 de prata e 27 de bronze, nas modalidades de futebol, atletismo, vôlei, ciclismo, natação, jiu-jitsu, submission e kitesurf.

Cerca de 123 atletas policiais participaram das modalidades. Entre eles, o delegado aposentado Mário André Carvalho Machado, de 72 anos, que competiu nos 100 m rasos e ficou em sétimo lugar. O competidor, que teve problemas de saúde em 2016 e apresentava problemas de locomoção, começou a treinar atletismo há dois anos e, hoje, praticamente não tem limitações de movimentos.

O resultado expressivo da PCDF demonstra que a prática de atividade esportiva influencia positivamente na vida do servidor, minimizando os riscos de stress que a função policial exige.