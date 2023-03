PCDF captura assaltantes que fizeram família refém no Sol Nascente

A bordo de seu veículo as vítimas foram rendidas no momento em que saiam de casa. Em seguida, foram amarradas pelos criminosos

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (28), dois homens de 26 e 36 anos, após fazerem uma família refém e roubá-los.

O crime ocorreu na última sexta-feira (24), na chácara 24 do Sol Nascente. Segundo a polícia, três assaltantes invadiram a residência quando a família saia de casa. A bordo de seu veículo as vítimas foram rendidas, e amarradas pelos criminosos. Os assaltantes roubaram diversos objetos da residência e fugiram com o automóvel da família.

Diante das investigações, equipes da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) localizaram dois dos assaltantes no interior de uma residência situada na chácara 202 do Sol Nascente. No imóvel, os policiais civis apreenderam um simulacro de arma de fogo usado para render as vítimas, as roupas usadas pelos assaltantes no dia do crime e recuperaram o automóvel roubado que já estava com a placa adulterada.

No interior de outro imóvel situado no Sol Nascente, os policiais recuperaram o microondas e um dos aparelhos de telefone celular que foram roubados. Foram apreendidos ainda, um aparelho utilizado para bloquear sinais e outro aparelho detector de metais que foram utilizados pelos criminosos.

O terceiro assaltante, um homem de 31 anos, foi identificado pelos policiais civis e constatou-se que ele foi preso, na última segunda-feira (27), em Águas Lindas/GO, por possuir um mandado de prisão em aberto.

A dupla presa, nesta terça-feira, foi encaminhada para a carceragem da PCDF e aguardam audiência de custódia. Se condenados, eles devem responder pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.