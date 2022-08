PCDF apreende 23 pés de maconha em Taguatinga

Esta é a maior quantidade de pés de maconha apreendidos pelas Forças de Segurança do DF em 2022

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, por intermédio da 17ª Delegacia de Polícia,

23 vasos com diversos pés de maconha em Taguatinga Norte. A operação, denominada Plantatio (plantação em latim), investiga a existência de laboratórios de maconha na área.

As plantas eram cultivadas no quintal do terreno, uma quantidade considerável da droga pronta para venda, além de balança de precisão, sementes de maconha e grande quantidade de comprimidos de MDMA foram encontrados.

Um homem de 40 anos de idade foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Esta é a maior quantidade de pés de maconha apreendidos pelas Forças de Segurança do DF em 2022.