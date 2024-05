Operação da PCDF desmantela esquema de golpistas especializados em furtar beneficiários do INSS

Na manhã desta quinta-feira (23), policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) deflagraram a Operação Bad Manager com o objetivo de desarticular uma associação criminosa responsável por furtar beneficiários vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo.

As investigações tiveram início em março de 2023, quando uma instituição bancária detectou saques indevidos, totalizando cerca de R$ 500 mil em benefícios do INSS, realizados por uma de suas funcionárias. O banco prontamente comunicou os fatos à PCDF.

Os suspeitos estão sendo investigados por furto qualificado, com pena prevista de dois a oito anos de reclusão, associação criminosa, com pena de um a três anos de reclusão, além de lavagem de capitais, cuja pena varia de três a 10 anos de reclusão.