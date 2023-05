Ônibus de turismo pega fogo na EPTG

Ainda de acordo com a corporação, ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda serão investigadas

Um ônibus de turismo pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (1º), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo transportava 25 integrantes de um time de futebol de Tocantins e seguia para o Aeroporto de Brasília. Leia também Acidente entre carros e moto deixa ferido na Estrutural

As chamas destruíram cerca de 60% do ônibus. Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser fechadas.