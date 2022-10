Pavimentação da DF-220 terá recursos de R$ 34,3 milhões

Os serviços a serem feitos vão desde pavimentação, serviços de drenagem, terraplenagem até obras complementares

O Instituto Brasília Ambiental emitiu a licença para as obras de pavimentação asfáltica da rodovia distrital DF-220, entre a DF-001 e a BR-080, na região administrativa de Brazlândia. A previsão do prazo de execução é de 240 dias. Serão investidos aproximadamente R$ 34,3 milhões nas obras, numa extensão de 15,5 km.

Os serviços a serem feitos vão desde pavimentação, serviços de drenagem, terraplenagem, obras complementares, sinalização horizontal e vertical até canteiro de obras. Em 27 de junho o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) lançou o edital de licitação.

A obra vai garantir mais fluidez ao trânsito e segurança aos motoristas que trafegam pela região de Brazlândia. O novo edital de licitação já foi lançado, e o pleito está marcado para ocorrer em 10 de novembro deste ano, no auditório do Edifício-Sede do DER.

“Com a emissão da licença ambiental e com a publicação da dotação orçamentária da Terracap, no último mês, todas as pendências junto ao TCDF foram finalmente sanadas”, comemora o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

O superintendente de Licenciamento Ambiental do Brasília Ambiental, Alisson Neves, reforça: “Este é o compromisso do instituto, atender obras de interesse da população, de forma a alcançar a sustentabilidade, a preservação e a segurança ambiental – no caso da DF-220, a partir de uma drenagem adequada, evitar erosões e estabelecer passagens de fauna, além de melhorar a qualidade ambiental da região”.

As informações são da Agência Brasília.