1ª DP prende morador de rua por tentativa de latrocínio próximo a estação do Metrô￼

A vítima teria se assustado com a abordagem do jovem e tentou correr. Nesse momento, ela foi esfaqueada nas costas pelo suspeito

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), prenderam um morador de rua, identificado como Robert Gonçalves, de 21 anos, cerca de 4 horas após praticar o crime de tentativa de homicídio, na manhã desta sexta-feira (7), próximo a uma estação de Metrô na Asa Sul.

O crime ocorreu por volta de 6h, quando o autor tentou roubar o celular de uma mulher que estava saindo da estação do metrô. A vítima teria se assustado com a abordagem do jovem e tentou correr. Nesse momento, ela foi esfaqueada nas costas pelo suspeito. Na sequência o autor fugiu.

Logo mais às 9h50, o suspeito foi capturado pelas equipes da 1ª DP, nas proximidades do Centro POP. De acordo com a polícia, a vítima sofreu apenas lesões leves e passa bem.

O suspeito já possuía passagens pelo crime de receptação.Após os procedimentos legais, o autor foi encaminhado à Carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.

“Tendo em vista que o autor é suspeito da prática de outros roubos ocorridos na Asa Sul, a 1ª DP divulga sua foto para que outras vítimas possam reconhecê-lo”, solicita o delegado Maurício Iacozzilli.