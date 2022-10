Flanelinha que esfaqueou rival na 307 Sul era foragido do último “saidão”

O crime ocorreu na última quarta-feira (05). Na delegacia, o autor confirmou que a motivação seria por disputa de território

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), localizou e prendeu por volta das 10h desta sexta-feira (07), o flanelinha que esfaqueou outro homem que trabalhava como flanelinha na tarde da última quarta-feira (05) em um estacionamento público na EQS 306/307 da Asa Sul.

O autor de 39 anos, estava escondido na casa de parentes em Águas Lindas-GO. De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), ele confirmou que o motivo da tentativa de homicídio foi por conta da briga pelo ponto, e disse ainda que a vítima havia também o teria agredido horas mais cedo.

O suspeito que estava foragido foi localizado e preso na manhã desta sexta-feira (06). Foto: Reprodução

Os policiais constataram também que o homem estava em situação de foragido do CPP, pois no último ‘saidão’ não havia retornado. Ele teria sido preso por ter cometido dois roubos. Dessa forma os mandados de prisão que constavam em seu desfavor também foram devidamente cumpridos.

A vítima de 38 anos, que trabalhava como flanelinha no estacionamento do Supermercado Comper, na 306 Sul, foi atingida com pelo menos três facadas e encaminhada para o Hospital de Base de Brasília, onde passou por uma cirurgia. Toda a ação foi flagrada por imagens de câmeras de segurança do estacionamento.

Nas imagens às quais o Jornal de Brasília teve acesso, é possível ver o momento em que o flanelinha se aproxima de um carro e logo em seguida, o suspeito se movimenta na direção da vítima e começa a desferir os golpes. A vítima tenta se esquivar diversas vezes e o suspeito continua até a chegada de outra pessoa.

A vítima de camisa amarela foi atingida com pelo menos três golpes de faca.

Após as providências legais, o autor preso nesta sexta-feira (07)foi recolhido à Carceragem da PCDF, à disposição do Poder Judiciário.